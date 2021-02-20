МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министерство здравоохранения Ганы зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Гана. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", — заявили в фонде.

Гана стала 31-й страной мира и пятым государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V".

Таким образом, "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственных регуляторов. Еще одна страна одобрила вакцину "Спутник V"

"Министерство здравоохранения Ганы осуществило тщательный анализ данных по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V", которые были подтверждены, в том числе, публикацией в журнале The Lancet, и приняло решение об одобрении препарата. Это еще один позитивный пример сотрудничества по вакцине между Россией и партнерами по всему миру, которое направлено на спасение жизней и защиту населения", — прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.