МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Исследования комбинации вакцин от COVID-19 — российской "Спутник V" и британской AstraZeneca — начались, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Разработчики российской вакцины отметили, что иммунитет, формируемый первым уколом вакцины AstraZeneca, делает ее второй укол неэффективным (эффективность 55%), либо нужно ждать три месяца между уколами.

Вакцина "Спутник V" решает эту проблему путем использования двух различных уколов. "Использование компоненты "Спутник V" как второго укола для вакцины AstraZeneca позволит не ждать три месяца. Клинические испытания такого подхода уже начались", — сообщили разработчики. Мишустин поручил контролировать качество вакцин от COVID

Они напомнили, что команда "Спутник V" предложила AstraZeneca и другим разработчикам, эффективность препаратов которых ниже 90%, использовать комбинацию их вакцины и "Спутник V".

Ранее в феврале Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что Азербайджан выдал разрешение на проведение исследований комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca и что они начнутся до конца февраля, всего программа исследований продлится шесть месяцев на территории нескольких стран.

Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это первое в мире исследование комбинации вакцин от COVID-19.