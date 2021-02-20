МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Распространение условий льготной семейной ипотеки в РФ на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) было бы логично, при этом такой шаг не приведет к буму рынка строительства частных домов или сильному росту спроса на жилищные кредиты, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Минфин России ранее в субботу предложил распространить на строительство частных домов льготную программу "Семейная ипотека" с кредитами под 6% годовых.

"В ближайшие годы в силу падения уровня доходов населения мы не ожидаем бума рынка индивидуального строительства и, соответственно, спроса на ипотеку в данном сегменте. Льготная ипотека под строительство индивидуальных домов подстегнет темпы роста ИЖС в РФ, однако рост сегмента сильно ограничивает более низкая по сравнению с квартирами ликвидность частных домов и сложности с их оценкой со стороны банков. Тем не менее, мы ожидаем роста ИЖС в текущем году не менее чем на 1-3% по сравнению с прошлым годом", — говорит Орехов. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января 2021 года

В то же время наблюдается повышенный спрос на частные дома в условиях пандемийных ограничений из-за их большей площади, лучшей экологии за пределами городов и наличия приусадебного участка, отмечает эксперт. Так, при снижении в стране совокупного объёма ввода в оборот жилья по итогам прошлого года на 1,8%, до 80,6 миллиона квадратных метров, индивидуальное жилищное строительство показало рост — объёмы ввода индивидуального жилья увеличились с 38,5 миллиона квадратных метров до 38,7 миллиона.

"Учитывая существенно меньшую долю покрытия ипотекой ИЖС по сравнению с многоквартирными домами (ИЖС — 5%, МКД – более 50%), инициатива по распространению семейной ипотеки на строительство частных домов представляется логичной", — заключил Орехов.