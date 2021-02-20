МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Введение обязательного лимита переводов через Систему быстрых платежей (СБП) может привести к дополнительным рискам сохранности денежных средств клиентов и сделать эту систему более уязвимой для мошенников, сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

ЦБ ранее обратил внимание, что некоторые банки устанавливают дневные лимиты на переводы через СБП, тем самым ограничивая возможности своих клиентов. Из-за этого граждане вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию — в среднем 1%. Для решения этой проблемы регулятор разработал проект указания, согласно которому банки до 1 октября должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в этой системе минимум до 150 тысяч рублей. Эксперты рассказали, к чему приведет расширение льготной ипотеки

"Лимиты на совершение некоторых типов операций устанавливаются абсолютно всеми кредитными организациями. Особенно они актуальны для переводов физическим лицам. Дело в том, что мошенники чаще всего вынуждают клиента перевести деньги другому человеку. И дневной лимит – это последняя линия защиты, ограничивающая потери потребителя, даже введенного в заблуждение. Преступник чисто технически не сможет украсть, например, все сбережения со счета. СБП с этой точки зрения особо уязвима: переводы мгновенные, по номеру телефона, отозвать платежи фактически невозможно", — считает Достов.

Лимиты также снижают привлекательность инструмента для отмывания денег, продолжает эксперт: чем больше денег можно перевести на другие банковские счета за короткое время, тем выше вероятность его использования в незаконных целях.

"Введение обязательного минимального лимита на переводы в СБП, конечно, полностью девальвируют эти усилия по снижению рисков. Я думаю, что риски вывода денег клиентов со счетов и кошельков, конечно, возрастут. Не уверен, что это справедливая цена за то, чтобы очень незначительная доля потребителей имела безусловную возможность совершать переводы на сумму 150 тысяч в день", — заключил Достов. Долговая нагрузка на региональные бюджеты возобновила свой рост

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.