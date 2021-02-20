МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на такси в непогоду, уже направила запросы в адрес агрегаторов, говорится в сообщении ведомства. Службы такси ответили на претензии властей Москвы о ценах на поездки

"ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везёт", Gett, "Максим", — говорится в сообщении.

Ранее Дептранс Москвы в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что из-за взлетевшего спроса на такси на фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок. Ряд общественных объединений, среди которых "Общероссийское объединение пассажиров", направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить рост цен агрегаторов такси из-за снегопада.

ФАС, в свою очередь, сообщала, что получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси и рассмотрит их в установленном порядке.