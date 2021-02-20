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ФАС изучит обоснованность изменения цен такси в непогоду
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на такси в непогоду, уже направила запросы в адрес агрегаторов, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 20.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на такси в непогоду, уже направила запросы в адрес агрегаторов, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везёт", Gett, "Максим", — говорится в сообщении.
Ранее Дептранс Москвы в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что из-за взлетевшего спроса на такси на фоне непогоды в Москве некоторые агрегаторы подняли стоимость в 2-3 раза, из-за чего многим пришлось отказаться от поездок. Ряд общественных объединений, среди которых "Общероссийское объединение пассажиров", направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить рост цен агрегаторов такси из-за снегопада.
ФАС, в свою очередь, сообщала, что получила несколько обращений по вопросу повышения цен на услуги такси и рассмотрит их в установленном порядке.