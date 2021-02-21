АБУ-ДАБИ, 21 фев — ПРАЙМ. Новая бизнес-версия самолёта SSJ появится во второй половине года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас в этом году появляется новая версия бизнес-SSJ-VIP, с шарклетами, с дополнительными баками и разными опциями, демонстрационный самолет появится во второй половине года. Я думаю, по этой версии будет достаточное количество желающих, потому что цена-качество очень конкурентные", — сказал Мантуров.

НОВЫЕ ЗАКАЗЫ

Россия формирует новые заказы на российские самолёты SSJ100, в первую очередь они ориентированы на внутренний рынок и рынок ЕАЭС, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

"Мы формируем новые заказы (на SSJ100 — ред.), в первую очередь ориентированы на внутренний рынок и рынок ЕврАзЭС", — сказал Мантуров.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.