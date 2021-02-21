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Парикмахер из Германии продал первую запись на стрижку с аукциона
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Владелец парикмахерской в немецком Байройте продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре прошлого года. Парикмахерские как и другие... ПРАЙМ, 21.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 21 фев — ПРАЙМ. Владелец парикмахерской в немецком Байройте продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре прошлого года.
Парикмахерские как и другие аналогичные учреждения (косметические, массажные и спа-салоны) закрыты в Германии с 16 декабря 2020 года в рамках действующего режима ограничительных мер, введенных 2 ноября для борьбы со второй волной пандемии коронавируса в стране. С 1 марта парикмахерские откроются вновь.
Парикмахер Андреас Нуиссль из Байройт решил продать запись на первую стрижку после открытия через аукцион, который он устроил на площадке сайта Ebay. Объявление Нуиссль выложил 10 февраля, окончательное предложение сделал 20 февраля житель города Михаэль Хопф — 422 евро.
При этом деньги Нуиссль — как он сразу писал в объявлении — намерен направить на поддержку двух общественных организаций, одна из которых занимается проектами по оказанию помощи детям в Германии и по всему миру. В воскресенье Нуиссль написал на своей страничке в Facebook, что аукцион закрыт. При этом собрано дополнительно 1310 евро пожертвований. Нуиссль намерен продолжить свою акцию по сбору пожертвований для общественных организаций в марте, написал он в Facebook.