МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Компания Boeing рекомендует приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки.

"Пока расследование NTSB (Национального совета по безопасности на транспорте — ред.) продолжается, мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации — ред.) не определит подходящий протокол проверки", — говорится в заявлении на сайте Boeing.

В минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет. Япония приостановила полеты Boeing 777 на фоне ЧП

В свою очередь, NTSB выпустило релиз, в котором говорится, что никто из пассажиров рейса 328 авиакомпании United Airlines не пострадал. "Поломка правого двигателя" произошла вскоре после вылета из аэропорта Денвера. В целом самолет получил "незначительные повреждения", по предварительным данным специалистов. В ходе начальной стадии расследования было установлено, что "две лопатки вентилятора" в двигателе сломаны, остальные получили различные повреждения. Ведомство продолжит изучать этот двигатель, сам самолет и фотографии.

FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа. Министерство транспорта Японии, еще до рекомендаций Boeing, дало указание авиакомпаниям приостановить использование для полетов авиалайнеров Boeing 777 в связи с ЧП в Колорадо. Это требование коснется Japan Airlines (JAL, 13 самолетов) и ANA (19).