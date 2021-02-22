МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Рынок ипотеки в России, несмотря на некоторые негативные сигналы, в настоящее время стабилен, пузырь ему пока не грозит, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 19 февраля заявила РИА Новости, что снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к рискам пузыря на рынке. По ее словам, доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей.

"На данный момент ипотечный рынок стабилен. Да, имеются сигналы, характеризующие негативные моменты, которые осложняют ситуацию, а именно — рост просрочки по ипотечным кредитам, снижение доходов населения и растущая безработица. Но ситуация пока в целом устойчивая", — говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев. Больше, чем вы думали. Сколько нужно денег "на черный день"

По его словам, объем просроченных кредитов пока далек от опасных уровней — около 1%. Положительную роль сыграли ипотечные каникулы и программы реструктуризации. Тревогу нужно будет бить, если уровень просроченных кредитов приблизится к 10-12%, заметил Алиев.

С ним согласен и эксперт, партнер группы компаний SRG Борис Терехов. Он добавил, что Банк России строго следит за правилами кредитования, чтобы предотвратить высокорисковую ипотеку.

Как напомнил Алиев, в правительстве уже отмечали, что рынок будет регулироваться исходя из соотношения спроса и предложения, и стимулирование будет точечным в зависимости от региональных особенностей.

Действия правительства и Банка России позволят избежать негативного сценария на ипотечном рынке, уверены эксперты.