МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому еще больше банков в России смогут выдавать льготные кредиты для покупки жилья по программе "Семейная ипотека", сообщает пресс-служба кабмина.

"Еще больше российских банков смогут выдавать льготные кредиты гражданам, которые собираются приобрести жилье с помощью программы "Семейная ипотека". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Правительство не поддержало создание десятка мусоросжигательных заводов

Отмечается, что раньше участниками программы могли стать только кредитные организации, которые успели подать заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы. Кроме того, перераспределение финансирования также проходило внутри круга первоначальных участников.

"Теперь при перераспределении бюджета заявки на участие в программе смогут подавать новые кредиторы. Кроме того, функции оператора программы переданы от Минфина акционерному обществу "ДОМ.РФ" как единому институту развития в жилищной сфере. На его официальном сайте будет публиковаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и о начале приема заявок от новых банков", — уточняется в сообщении. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

В пресс-службе напомнили, что программу "Семейная ипотека" запустили в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина. Согласно условиям программы, заемщикам гарантируется ставка по кредиту на покупку дома или квартиры не более 6%. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Помимо этого, кредиты по программе доступны семьям с одним ребенком с инвалидностью.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других территорий – 6 миллионов рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство, добавляется в сообщении.