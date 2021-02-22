МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, сообщает Росавиация.

Компания Boeing ранее рекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки.

"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", — говорится в сообщении. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Отмечается, что разрушение двигателя Pratt & Whitney PW4000-112 произошло на воздушном судне Boeing 777-222 (бортовой номер N772UA) авиакомпании United Airlines, который находился в эксплуатации с 29 сентября 1995 года (25,5 лет). "Наработка двигателя к моменту разрушения составила около 37 тысяч летных часов. В настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях в мира находится 59 воздушных судов этой модификации. Как ожидается, Федеральная авиационная администрация США (FAA) до конца рабочего дня понедельника 22.02.2021 выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112", — сообщает Росавиация.