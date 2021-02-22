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Власти рассказали, есть ли у авиакомпаний России неисправные Boeing 777
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Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, сообщает Росавиация. Компания Boeing ранее рекомендовала приостановить эксплуатацию... ПРАЙМ, 22.02.2021
россия, авиация, boeing 777, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, сообщает Росавиация.
Компания Boeing ранее рекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки.
"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушение двигателя Pratt & Whitney PW4000-112 произошло на воздушном судне Boeing 777-222 (бортовой номер N772UA) авиакомпании United Airlines, который находился в эксплуатации с 29 сентября 1995 года (25,5 лет). "Наработка двигателя к моменту разрушения составила около 37 тысяч летных часов. В настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях в мира находится 59 воздушных судов этой модификации. Как ожидается, Федеральная авиационная администрация США (FAA) до конца рабочего дня понедельника 22.02.2021 выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112", — сообщает Росавиация.