МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Немецкие пивовары сообщили, что тяжелое положение, в котором оказалась отрасль, вынудило их уничтожить миллионы литров продукции. Эксперты назвали неожиданный плюс от пандемии

Представители немецкой пивоваренной отрасли в открытом письме призывают власти Германии оказать поддержку промышленности, тяжело пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

"Изо дня в день все больше и больше пивоварен, пивоваренных заводов и специализированных оптовых предприятий оказываются в затруднительном положении…, им грозит банкротство", — говорится в письме, которое подписали более 300 пивоварен.

Пивоваренная отрасль тесно связана с индустрией общественного питания, поэтому она особенно тяжело пострадала из-за ограничений, связанных с COVID-19, говорится в письме. "Из-за локдауна и вызванного им обвала рынка разливного пива пивоварни потеряли значительную часть своей экономической основы. Товары на многие миллионы евро, срок годности которых истек, пришлось уничтожить", — сообщают пивовары. Названы сроки эксперимента по маркировке пива в России

В то время как государство разработало меры поддержки для индустрии общественного питания, 1500 немецких пивоварен остались "с пустыми руками", жалуются компании.

"Мы говорим преимущественно о средних и малых предприятиях, многие из которых являются семейным бизнесом… Они пережили мировые войны, экономические и валютные кризисы, а теперь переживают конец не по своей вине", — подчеркивают представители пивоваренной промышленности.

Пивовары призывают правительство ФРГ "целенаправленно, решительно и быстро" принять меры по оказанию финансовой поддержки пострадавшим компаниям, поскольку в противном случае многим из них грозит банкротство. "На карту поставлено не только большое количество рабочих мест, но и неотъемлемая часть нашей общественной жизни и разнообразной культуры", — заключают пивовары.