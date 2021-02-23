МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Котировки акций американской компании Tesla продолжают падать второй день подряд, — во вторник бумаги дешевеют более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск стоимость бумаг Tesla падала на 7,48% — до 661,06 доллара. После открытия торгов падение достигало 12%.

В понедельник акции Tesla подешевели на 8,6%.

Удешевление акций компании происходит на фоне падения стоимости биткоина. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance цена биткоина снижается на 12,2% — до 47 тысяч долларов. Ранее Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов.

Американская Tesla Motors, основанная в 2003 году, — разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.