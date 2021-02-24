МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость лизинга самолетов в мире по итогам 2020 года серьезно снизилась на фоне пандемии коронавируса, — так, лизинг наиболее популярных моделей А320ceo и Boeing 737NG подешевел в среднем на 34-35%, рассказали опрошенные РИА Новости российские отраслевые эксперты. "Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам из-за снижения налета на фоне пандемии

"По вновь заключаемым договорам в операционном лизинге значительно просели ставки для наиболее популярных типов машин, таких как А320ceo и Boeing 737NG (в среднем на 34-35% с начала года согласно данным международного агентства Cirium)", — рассказал гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер.

Он отметил, что в 2020 году крупнейшие авиапроизводители были вынуждены продавать новые воздушные суда по всему миру с дисконтом в связи с большим количеством досрочных возвратов и падением спроса авиакомпаний на обновление флота. "Мы видели сделки, где скидка на новое воздушное судно достигала более 30% от привычных доковидных уровней. Это не могло не оказать влияния и на авиализинг", — рассказал Ивантер.

По словам главы "ВТБ Лизинга", в то же время ставки по самолетам нового поколения (семейство А320neo и B737max) упали не так серьезно — всего на 3-4%. "Наблюдается снижение лизинговых ставок и в сегменте широкофюзеляжных судов, например, для Boing 787 — на 17-18% за год", — отметил топ-менеджер.

Что касается России, то здесь не все отраслевые компании вынуждены были снижать ставки. В частности, в "Государственной транспортной лизинговой компании" такой тенденции не наблюдается. "Лизинговые ставки ГТЛК остаются примерно на уровне прошлого года", — сообщили в компании.

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Зоя Советкина напомнила, что ключевая ставка Банка России в прошедшем году значительно снизилась — с 6,25% до минимального исторического уровня в 4,25% годовых. Это повлекло за собой снижение банковских и лизинговых ставок.

"Лизинг/аренда российских самолетов имеет достаточно мощную поддержку со стороны государства, которая выражается в том числе в субсидировании авансов и процентных ставок по лизинговым договорам, что также поддерживает невысокие средние ставки в авиализинге. Вместе с этим рост кредитных рисков в авиаотрасли ввиду действующих ограничений из-за COVID-19 сдерживали лизингодателей от еще большего снижения лизинговых ставок", — прокомментировала эксперт.

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