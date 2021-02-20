МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стюардесса, получившая свою известность в социальных сетях благодаря своим постам о профессии, рассказала, какие места в салоне самолета она считает лучшими.

Такой ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Итак, наиболее комфортными в салоне эконом-класса стюардесса назвала четыре кресла С, D, А и G на 49 ряду.

Она уточнила, что все места, которые расположены в среднем ряду салона, в целом не могут быть удобными. Причина: теснота и соседство попутчиков по обе стороны. Кресла у иллюминатора не будут удобны тем пассажирам, кто испытывает стеснение из-за необходимости вступать в контакт с посторонними, так как им придется просить соседей встать каждый раз, когда потребуется выйти в проход.

Бортпроводница напомнила, что, в частности, на 41-м и 57 рядах (они являются последними в салоне) не опускаются спинки кресел.

На 30-м и 44-м ряду пассажиры не могут разместить ручную кладь из-за расположения вблизи аварийных выходов.

Помимо этого, места на рядах с 30-го по 41-й, чаще всего, заполняются более плотно. В хвостовой части самолета кресла пустуют чаще. А на рядах с 44-го по 48-й омрачить время в полете может близость туалетной комнаты.

Поэтому, на борту остается только четыре наиболее подходящих кресла.