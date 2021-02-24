МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Ряд отраслей экономики России пока не восстановился до докризисного уровня, это в том числе общепит, сфера культуры, туризм, им по-прежнему нужна помощь государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Банк России сообщил о росте "плохих" долгов у россиян и бизнеса

На встрече с руководством Совета Федерации в среду глава кабмина отметил значение льготной кредитной программы ФОТ 2.0, которая дала бизнесу из пострадавших отраслей стимул к сохранению рабочих мест. По его словам, это стало одной из самых удачных мер поддержки малых и средних предпринимателей.

"Программа завершается. Тем не менее, ряд отраслей пока не восстановился до докризисного уровня. Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организация мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время", — заявил Мишустин.

Ранее глава правительства РФ сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования бизнеса из пострадавших отраслей, ставка по таким кредитам повысится с 2% до 3%.

"Я накануне докладывал президенту Российской Федерации наш подход и, в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%. Это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается", — сказал Мишустин.