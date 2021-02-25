МЕХИКО, 25 фев — ПРАЙМ. Агентство санитарного регулирования (ARSA) Гондураса выдало разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи "Спутник V". Египет зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Ранее в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Гондурас зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.

"Запрос на получение специального разрешения на экстренное применение был подан министерством здравоохранения (SESAL) в отношении вакцины под названием "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), и после проведения технической оценки документации он был удовлетворен через постановление № R-ARSA-0221-0135 от 19 февраля 2021 года об авторизации экстренного использования вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в Гондурасе", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ведомстве подчеркнули, что при принятии решения учитывали ранее выданное одобрение российского препарата регуляторами Аргентины и Мексики, заключения Национального автономного университета Гондураса и авторитетные научные публикации.

Гондурас стал 36-й страной, где одобрено применение вакцины "Спутник V". Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.

Читайте также:

Ученые допустили ненадобность второй дозы вакцины для перенесших COVID