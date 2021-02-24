МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. У тех, кто уже переболел коронавирусом, в организме достаточное количество антител выделяется уже после введения первой дозы вакцины, пишет The Wall Street Journal.

Этот факт заставил ученое сообщество задуматься о ненадобности второй прививки от COVID-19 для тех, кто перенес инфекцию ранее.

Как отмечается в исследовании Медицинской школы Университета в Мэриленде (США) у 42 из 59 медработников, переболевших коронавирусом, выработался более мощный иммунитет после первой вакцины от коронавируса, чем у оставшихся 17 человек, которые еще не перенесли инфекцию.

Поясняется, что в среднем у переболевших людей после первой инъекции выделяется такое же количество антител, как и у сделавших обе прививки, но кто не болел ранее ковидом.

Эти результаты подтверждает и исследование, которое провели сотрудники Школы медицины Икана при Медицинском центре Маунт-Синай и Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона в Сиэтле (США).

Как пишет журнал, переход на одну дозу вакцины для переболевших даст возможность перераспределить препараты таким образом, чтобы их хватило большему количеству людей. Однако такая перестройка фармотрасли потребует больших временных и финансовых затрат: необходимо проводить дополнительные исследования.