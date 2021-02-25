МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россияне в текущем году увеличили спрос на комнатные цветы и деревья, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса для размещения объявлений "Авито". Контроль за дачами россиян усилят

"Эксперты "Авито" зафиксировали рост интереса к домашним растениям в России: в уходящем месяце спрос на комнатные цветы и деревья вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Обычно февраль и март — время тюльпанов, роз и пионов, однако пандемия внесла свои коррективы в потребительское поведение. Этой зимой перевес в предпочтениях россиян оказался на стороне комнатных растений", — рассказали в сервисе.

По оценке экспертов, на рост популярности комнатных растений у граждан повлияли два фактора: тренд на занятие домашним растениеводством у молодых россиян, а также режим самоизоляции, после окончания которого интерес к цветоводству не угасает до сих пор.

Самым популярным комнатным растением, которым интересуются пользователи сервиса в феврале, является орхидея. "В прошедшем месяце спрос на тропические цветы на сайте вырос на 76% по сравнению с прошлым годом", — отметили в компании. Второе по популярности растение — фикус, спрос на него вырос на 61%.

На третьем месте в рейтинге — фиалки, востребованность которых в текущем году выросла на 35%. Среди других популярных у россиян растений — алоэ, антуриум, замиокулькас, пальма, монстера, кактус и лимон.

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