МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Труднее всего найти новую работу оказалось руководителям высшего звена, представителям массмедиа и индустрии развлечений, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы HeadHunter.
Отмечается, что во втором квартале подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Как следует из результатов опроса, только 20% жителей России не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным.
71% респондентов утверждает обратное.
Итак, наибольшие трудности с поиском вакантного места испытывают:
- топ-менеджеры,
- работники искусства и развлечений,
- представители массмедиа.
Их индекс оценивается в минус 0,59.
Относительно проще найти новое место работы оказалось специалистам по продажам и рабочим.
23% респондентов считают, что им не критично найти работу в ближайшее время, при этом 73% участников опроса считают этот вопрос критичным.
Проблематичнее всего дела с трудоустройством обстоят, как не странно в Москве и Подмосковье. Далее идут регионы Урала.
Также россияне рассказали о лжи, которая им встречалась в описываемых работодателями вакансиях. Больше всего люди говорили об обмане относительно заработной платы, рабочих обязанности и условий труда.
https://1prime.ru/business/20210225/833113939.html