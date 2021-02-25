МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Труднее всего найти новую работу оказалось руководителям высшего звена, представителям массмедиа и индустрии развлечений, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы HeadHunter.

Отмечается, что во втором квартале подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне в минус 0,4. Как следует из результатов опроса, только 20% жителей России не назвали процесс поиска работы по своей специальности сложным.

71% респондентов утверждает обратное.

Итак, наибольшие трудности с поиском вакантного места испытывают:

топ-менеджеры,

работники искусства и развлечений,

представители массмедиа.

Их индекс оценивается в минус 0,59.

Относительно проще найти новое место работы оказалось специалистам по продажам и рабочим.

23% респондентов считают, что им не критично найти работу в ближайшее время, при этом 73% участников опроса считают этот вопрос критичным.

Проблематичнее всего дела с трудоустройством обстоят, как не странно в Москве и Подмосковье. Далее идут регионы Урала.

Также россияне рассказали о лжи, которая им встречалась в описываемых работодателями вакансиях. Больше всего люди говорили об обмане относительно заработной платы, рабочих обязанности и условий труда.