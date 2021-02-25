МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,1%, до 5,5 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Перевозки на международных линиях упали на 85%, до 550,7 тысячи человек. Внутренние перевозки снизились на 5,3% и составили почти 5 миллионов человек.

Больше всего пассажиров в январе перевезла авиакомпания S7 — почти 1,2 миллиона (снижение к прошлому году — 12,9%). "Аэрофлот" снизил перевозки на 60,4%, до 1 миллиона человек. "Победа" увеличила пассажиропоток на 0,5%, до 928 тысяч человек. Пассажиропоток "Уральских авиалиний" снизился на 41,4%, до 406,7 тысячи, "России" — на 31%, до 391,3 тысячи, "ЮТэйра" — на 32,5%, до 374 тысяч человек.