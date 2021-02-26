МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль бразильской горнодобывающей компании Vale в 2020 году составила 4,881 миллиардов долларов против убытка в 1,68 миллиарда долларов годом ранее, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка компании в прошлом году выросла на 6,5%, до 40,018 миллиарда долларов, а скорректированный показатель EBIT подскочил почти в 2 раза, до 13,354 миллиардов долларов. США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению

Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 739 миллионов долларов против убытка в 1,56 миллиарда долларов в четвертом квартале 2019 года. Скорректированный показатель EBIT в указанном периоде составил 3,402 миллиарда долларов, что на 35% выше показателя годичной давности. Выручка компании за квартал выросла в 1,5 раза в годовом выражении, до 14,769 миллиардов долларов.

Vale отмечает, что принятие мер по борьбе с пандемией COVID-19 и непрерывность восстановление плотины хвостохранилища шахты железной руды в районе муниципалитета Брумадинью, прорыв которой произошел в январе 2019 года, были приоритетами Vale в 2020 году.

Vale, основанная в 1942 году, является одним из крупнейших в мире производителей железной руды и вторым по величине — никеля.