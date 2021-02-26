МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российская "дочка" корпорации Mars, с 2015 года отправляющая на переработку до 90% всех отходов, возглавила рейтинг 30 самых экологичных отечественных компаний, сообщается на сайте журнала Forbes.

Вторую строчку рейтинга, благодаря рациональному использованию ресурсов и инвестициям в "зеленые" проекты, занял Сбербанк, третью — один из лидеров по экологизации ритейла — X5 Retail Group. При этом "Сбер" — единственный представитель финансового сектора, а помимо X5, в рейтинг вошли только два ритейлера — "Магнит" и "Метро". Лучше не знать. Кому принадлежит ваш компьютер на самом деле

В первую десятку также вошли Splat, "Росатом", "Алроса", Polymetal, "Сибур", "Россети" и "Русал". РЖД попали на 14 место рейтинга. Эксперты отметили компанию за развитие электротяги и существенные "зеленые" инвестиции.

Уточняется, что неэкологичность в соответствии с новой "зеленой" этикой крупнейших отечественных компаний приходится принимать как данность. Так, две трети компаний рейтинга занимаются в разной степени неэкологичным производством. Однако издание сосредоточилось на том, чтобы показать, кто из них тратит больше усилий на компенсацию вреда природе. Компания, по мнению Forbes, должна сокращать выбросы, рационально пользоваться природными ресурсами и внедрять инновационные практики и технологии.