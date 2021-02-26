МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" в данный момент не рассматривает инициативу о билетах на негарантированные перелеты, но такая идея прорабатывалась ранее, в период пандемии, сообщил РИА Новости представитель компании Михаил Демин.

"В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается", — сказал Демин.

Он уточнил, что такая идея прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на документ "Аэрофлота" сообщила, что авиакомпания предложила продавать в России билеты на негарантированные перелеты. Согласно документу, "Аэрофлот" предлагает разрешить авиакомпаниям самостоятельно менять условия перевозки пассажира, который купил билет по такому тарифу, – дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания – в одностороннем порядке, то есть без согласия самого пассажира.

При этом, по данным газеты, компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, то компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу – с гарантированным перелетом.