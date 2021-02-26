МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Безалкогольные вина — это то же самое вино. В нем есть компоненты исходного виноградного сырья. И это значит, что у людей с высокой чувствительностью к диоксиду серы могут появиться проблемы по медицинской части, рассказала директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Аналитики выяснили, какое игристое вино предпочитают россияне

Бокал безалкогольного вина можно и беременным. Однако злоупотреблять напитком эксперт не советует, так как это может спровоцировать появление аллергии и матери, и у малыша.

Сейчас вина с пониженным или близким к нулю содержанием алкоголя — это один из мировых трендов, который называется low&no. В процессе производства виноградный сок бродит, получается обычное вино с алкоголем. Потом на специальном оборудовании уровень алкоголя понижают или удаляют.

"Один из видов — вакуумное выпаривание, когда вино "закипает" при низкой температуре и не уваривается. Спирт из него улетучивается, а вот аромат вина сохраняют благодаря специальной технологии", отметила эксперт.

В России понятие "безалкогольное вино" законом не установлено. В виноградном вине алкоголь, согласно закону, должен быть не меньше 7%. У нас безалкогольная продукция производится считанными сотнями бутылок и стоит дороже обычного вина. Импортные безалкогольные вина стоят на полках магазинов с указанием "продукция не является вином", добавила Бюняева.

Покупая безалкогольное вино стоит помнить, что оно, как и любой другой продукт на виноградной или другой основе может быть разного качества. "Не стоит ждать хорошего продукта стоимостью 100-200 рублей за бутылку. Популярные безалкогольные вина, сделанные серьезными винодельнями, будут стоить от 800-1000 рублей. Такая цена объясняется сложной технологией обезалкоголивания", заключила специалист Роскачества.

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