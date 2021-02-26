МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало почти на 14 миллиардов долларов на фоне обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

В частности, по данным BBI, состояние Маска упало на 13,6 миллиарда долларов — до 176 миллиардов долларов, он по-прежнему остается на втором месте среди богатейших людей мира. В то же время богатство основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на 5,55 миллиарда — до 180 миллиардов долларов. Таким образом, Безос продолжает занимать первую строчку в рейтинге богатейших людей мира. Илон Маск за сутки потерял 15 миллиардов долларов

В то же время, по данным Forbes Real-Time, состояние Маска упало за сутки на 11,7 миллиарда долларов, до 162,8 миллиарда долларов (второе место), Безоса — на 5,4 миллиарда, до 179,6 миллиарда долларов (первое место).

В четверг котировки акций Tesla рухнули на 8,06% — до 682,22 доллара на фоне повсеместных распродаж на американских фондовых рынках. С начала текущей недели акции компании упали в цене на 12,7%, и это уже третья неделя подряд, когда ценные бумаги производителя электромобилей находятся под давлением — в предыдущие две недели они потеряли по 4,2%. С начала февраля акции Tesla подешевели на 14,03% после взлета с ноября по январь.