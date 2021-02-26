МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО в 2020 году выросла на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,044 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Чистый процентный доход компании за этот период увеличился на 17,6%, до 8,857 миллиарда рублей, а доход от операционной деятельности — на 16,6%, составив 13,046 миллиарда рублей. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Процентные расходы составили 5,429 миллиарда рублей, увеличившись на 7,5%, процентные доходы приросли на 13,6% и составили 14,286 миллиарда рублей.

Активы с начала года выросли на 24,7%, до 99,069 миллиарда рублей, обязательства — на 25,1%, до 81,931 миллиарда.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".