МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" 11 мая начнет первые полеты из московского аэропорта "Шереметьево": в Пермь и Чебоксары, сообщает компания.

Сейчас авиакомпания летает только в один московский аэропорт — "Внуково".

"В летнем сезоне 2021 года "Победа" будет выполнять из "Шереметьево" регулярные рейсы в 12 российских городов и 1 зарубежный. В мае начнутся полёты в Пермь и Чебоксары; в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск. При этом рейсы из московского "Шереметьево" в Чебоксары и Петрозаводск — уникальные, на этих маршрутах не летает ни одна другая российская авиакомпания", — говорится в сообщении. "Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета

В компании уточнили, что полеты из "Шереметьево" в Пермь и Чебоксары начнутся 11 мая.

Продажа билетов открывается в пятницу. В момент старта продаж на официальном сайте компании было предложено более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам 499-999 рублей, включая все аэропортовые сборы.

"Развитие сразу в двух московских аэропортах — "Внуково" и "Шереметьево" – станет очередным неоспоримым преимуществом "Победы". Теперь нашим клиентам доступна не только уникальная супергибкая линейка тарифов на любой вкус и кошелёк, но даже аэропорт Москвы — на выбор", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова.