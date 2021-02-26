МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже бизнес-центра "Крутицкий Холл" в Таганском районе Москвы, принадлежащего обанкротившемуся Темпбанку, говорится в сообщении РАД.

"Имущество выставлено Агентством по страхованию вкладов в рамках процедуры ликвидации финансовой организации. Торги будут проводиться с 25 февраля до 21 июня. Минимальная стоимость лота — 142,1 миллиона рублей. Он будет продан посредством публичного предложения (на понижение)", — отмечается в нем.

Бизнес-центр "Крутицкий Холл" расположен по адресу: улица Крутицкий Вал, дом 26, строение 2. Это отдельно стоящее восьмиэтажное офисное здание класса В+ общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров. БЦ построен в 1998 году, а в 2010-м прошел комплексную реконструкцию и капремонт, говорится в сообщении.

В нем указывается, что бизнес-центр может быть использован под офисное здание класса В+ с возможностью "нарезки" офисов или нежилых торговых помещений площадью от 100 квадратных метров каждое.

Темпбанк, входивший до отзыва лицензии в число 200 крупнейших российских банков, был признан банкротом в 2017 году.