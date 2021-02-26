МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group может провести первичное публичное размещение акций (IPO) своего онлайн-бизнеса не ранее конца 2022 года, заявил начальник управления по связям с инвесторами X5 Андрей Васин.

"Конец 2022 года — начало 2023 года. Но, опять же, надо смотреть на результаты наших бизнесов", — сказал Васин на онлайн-встрече, устроенной форумом "Смартлаб".

По его словам, ритейлер находится в детальной проработке вопроса IPO. Рынок онлайн-торговли продуктами компания считает очень перспективным. "Мы хотим быть одним из лидеров на этом рынке, для этого нам, безусловно, потребуются дополнительные инвестиции — в развитие логистической инфраструктуры, IT-платформы, увеличение персонала. То есть и капитальные затраты, и операционные затраты в развитие наших ключевых цифровых сервисов", — сказал представитель компании. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

"Это, в первую очередь, "Перекресток Впрок", это экспресс-доставка из наших магазинов и агрегатор "Около", и логистический бизнес 5Post. Это те три бизнеса, которые у нас уже есть. Более того, могут появиться новые бизнесы, о которых мы будем заявлять в этом году рынку", — добавил Васин. Он также сообщил, что в течение 2021 года цифровые бизнесы будут выделены из X5.

X5 запустила несколько онлайн-бизнесов по доставке продуктов: экспресс-доставку из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", интернет-гипермаркет "Перекресток Впрок". В ноябре компания объявила о запуске агрегатора экспресс-доставки продуктов и готовой еды "Около", к которому в будущем планируется подключить доставку из ресторанов, кафе и сторонних продовольственных магазинов.

В конце ноября прошлого года компания сообщила, что изучает возможность IPO своих онлайн-бизнесов по доставке еды на горизонте двух-трех лет. В четверг финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич заявила, что ритейлер допускает возможность IPO онлайн-бизнеса не только на Московской бирже, но и на зарубежных площадках.