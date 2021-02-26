МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке исчерпан, учитывая, что они достигли минимальных значений за всю историю рынка — 7,23% по выданной ипотеке в январе, в том числе 5,86% на первичном рынке, говорится в сообщении банка "Дом.РФ".

"В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан", — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра "Дом.РФ" Михаила Гольдберга, прокомментировавшего статистику ЦБ РФ. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

Согласно данным Банка России, в январе 2021 года было выдано более 95 тысяч ипотечных кредитов на 259,5 миллиарда рублей: объемы на 22% превышают итоги января прошлого года в количественном выражении и на 37% — в денежном.

При этом динамика в денежном выражении объясняется увеличением среднего размера кредита до рекордного уровня в 2,7 миллиона рублей. Средний размер кредита на первичном рынке достиг 3,5 миллиона рублей, прибавив более 0,5 миллиона рублей (+17%) по сравнению с январем 2020 года.