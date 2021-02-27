МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости.

В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины, на месте работают спасатели, пахнет гарью, в окнах здания виден дым.