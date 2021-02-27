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2021
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В центре Москвы горит двухэтажное здание с барами и магазинами
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Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости. В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины,... ПРАЙМ, 27.02.2021
происшествие, москва, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости.
В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины, на месте работают спасатели, пахнет гарью, в окнах здания виден дым.