2021-02-27T15:27:43+03:00

2021-02-27T15:27:43+03:00

2021-02-27T15:27:43+03:00

2021

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В центре Москвы горит двухэтажное здание с барами и магазинами

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Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости. В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины,... ПРАЙМ, 27.02.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60