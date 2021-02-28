МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российские "диванные инвесторы", поддавшись эйфории, приходят на биржевой рынок не только чтобы заработать больше, чем на депозите, но и быстро разбогатеть. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, можно ли при помощи биржевых инструментов накопить на квартиру, первоначальный взнос или досрочное погашение ипотеки, в том числе и в Москве.

Они также делятся рекомендациями и моделями инвестирования и предупреждают, что не стоит экспериментировать на бирже на последние деньги, не понимая свой риск-профиль, без знаний, без желания тратить время на изучение торговли, но с жаждой "сколотить капитал" в короткие сроки.

БИРЖА ИЛИ ИПОТЕКА?

Если человек копит на первоначальный взнос по ипотеке, то срок накоплений будет, очевидно, короче ипотеки. Если человек копит на досрочное погашение ипотеки через инвестиции на фондовом рынке, — то тоже срок инвестиций будет короче, отмечает независимый финансовый консультант Наталья Смирнова. Эксперты: ипотека в России не подешевеет

"Если же человек отказывается от ипотеки и предпочитает накопить полностью собственный капитал для квартиры, минуя кредитование, то срок будет зависеть от: роста цен на недвижимость; выбранных для инвестиций инструментов. Если это консервативные варианты типа вкладов и ОФЗ, то срок накопления может быть даже дольше, чем если бы человек взял ипотеку. А если это будут более агрессивные инструменты, причем за время накоплений не будет серьезных обвалов на рынке, то срок накопления на квартиру может быть существенно короче, чем если бы человек брал ипотеку", — говорит она.

Руководитель проектов ИК "Велес Капитал", основатель "Велес Академии" Валентина Савенкова отмечает, что горизонт инвестирования зависит от двух факторов: сколько у человека денег на стартовый капитал для инвестиций и ежемесячные поступления и какой у него инвестиционный профиль.

Аналитики Сбербанка считают, что инвестиционный горизонт при желании заработать на квартиру должен быть достаточно продолжительным. Поскольку работает правило сложного процента, то на долгосрочном горизонте с учетом донесения средств, реинвестирования дивидендов и купонов состояние инвестора увеличивается экспоненциально, отмечают они.

"На фондовом рынке можно не только заработать, но и потерять. Благодаря эйфории об этом в последнее время все забыли, и это очень плохой сигнал для рынков. В целом горизонт планирования будет полностью зависеть от стратегии и отношения к риску самого инвестора", — говорит инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

"Накопить на квартиру, используя рынок, можно лишь в контексте повышения доходности своих сбережений. На рынке сложно заработать на квартиру – это единичные случаи и требуют опыта, умения и ресурсов, опять же финансовых", — также обращает внимание управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. В России смягчены требования валютного контроля

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

"Здесь всё индивидуально, любые сбережения – это снижение текущего потребления, чем выше доход – тем выше норма сбережений. Открытие депозита и покупка недвижимости – это тоже инвестиции в классическом представлении. Если брать отдельно вложения в фондовый рынок, то у состоятельных россиян это примерно 20% от ликвидных активов, по миру — в среднем 60-40%", — отмечает Русецкий.

Эксперты Сбербанка считают, что надо стараться, чтобы сумма была не менее 10% месячного дохода. Если предположить, при ежемесячной сумме в 5 тысяч рублей (это 10% от средней зарплаты по России) с учетом дивидендов, купонов и курсовой стоимости бумаг долгосрочная доходность составляет 10% в год, то уже через 10 лет при таких вложениях инвестированная сумма составит 1,11 миллиона рублей, через 20 лет – 3,84 миллиона рублей, через 30 лет – 10,92 миллиона рублей. Конечно, доходность на фондовом рынке не является гарантированной, однако исторически на достаточно длительном горизонте она была положительной, добавляют они.

"С доходом ниже 50 тысяч в месяц на человека – не менее 10% от суммы доходов в месяц. С доходом от 50 до 150 тысяч на человека – 30% от ежемесячных поступлений. С доходом выше 150 тысяч на человека – от 50%", — считает Савенкова. Пенсионный фонд сообщил о досрочной выплате пенсий за март

Наталья Смирнова предлагает рассчитать ежемесячную долю инвестиций самому по следующему алгоритму. Первое — сколько нужно на цель минус имеющийся капитал (кроме заначки) — это искомая сумма. Второе — делим сумму на количество лет до ее достижения, получаем Х. Третье — в зависимости от стратегии считаем, сколько нужно ежегодно инвестировать под эту цель: умеренно-консервативная стратегия Х*0,8; умеренная стратегия Х*0,65; агрессивная стратегия Х*0,5.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

Например, на квартиру ребенку нужно 4,8 миллиона рублей, при этом есть свободный 1 миллион рублей. Остаток (в нашем примере 3,8 миллиона рублей) делим на количество лет до покупки (допустим, 10), получается 380 тысяч рублей в год (если откладывать на депозит). Соответственно, умеренно-консервативная стратегия с ожидаемой доходностью чуть выше ключевой ставки ЦБ (облигации на ИИС) – это инвестирование 80% от 380 тысяч рублей в год; умеренная стратегия с доходностью в 2 раза выше ключевой ставки — это 60-70% от 380 тысяч рублей в год; агрессивная стратегия с доходностью в 3 раза выше ключевой ставки – около 50% от 380 тысяч рублей в год. Если этих денег нет, то тогда анализируем, можно ли увеличить разницу между доходами и расходами, говорит Смирнова.

Валентина Савенкова предлагает посмотреть три варианта с учетом финансовых накоплений и риск-профилей — консервативного, рационального и агрессивного, которые будут влиять на горизонт инвестирования. Например, целевой суммой накоплений выступают 10 миллионов рублей на квартиру в Москве, по срокам инвестору хочется накопить "чем быстрее, тем лучше", а максимально он согласен инвестировать 20 лет.

Вариант первый: никаких накоплений нет вообще, откладывать в месяц инвестор может минимальную сумму – 20 тысяч рублей. Консервативный инвестор справится с этой задачей через 18 лет, рациональный – через 17, агрессивный – через 16-17. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Вариант второй: есть 1 миллион рублей, в месяц человек готов откладывать 50 тысяч рублей (600 тысяч рублей в год). Этот вариант ближе всего к ипотеке, и именно по нему имеет смысл сравнивать (когда мы берем ипотеку, у нас должно быть минимум 10%, а лучше 20% первоначального взноса и не менее 50 тысяч – ежемесячный платеж. Консервативный инвестор накопит на квартиру за 9 лет, рациональный между 8 и 9 годом, агрессивный – за 8.

Вариант третий: если во втором варианте у нас своего рода "ипотека впритык", то третий – более свободная ипотека, например, есть 20% первоначального взноса, откладывать можем по 100 тысяч в месяц. Консервативный инвестор накопит 10 миллионов между 5 и 6 годом, рациональный – через 5 лет, агрессивный – через 4,5 года.

Савенкова обращает внимание: основной прирост с эффектом мультипликатора во всех регулярных инвестициях начинается после 10 лет. За 4 года наш агрессивный инвестор накопил всего 10 миллионов рублей на одну маленькую квартиру на окраине, а через 20 лет у него уже будет почти 100 миллионов рублей на 10 квартир или большую квартиру в центре и еще на загородный дом останется.

ИНСТРУМЕНТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

"В текущий момент сильной перекупленности на всех рынках непрофессионалам лучше подальше держаться от рискованных инструментов и сконцентрироваться на более консервативном подходе. Точки входа в рисковые активы еще будут, но сейчас там делать непрофессионалам точно нечего. С большой вероятностью человек, только что пришедший на биржу, пойдет в акции Tesla, Zoom, Virgin Galactic и т.д., ведь их рекламируют буквально из каждого "утюга", — говорит Веревкин из "Алор Брокер".

Русецкий из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что на практике встречается следующий механизм: клиент приобретает недвижимость по ипотеке, хотя у него достаточно средств для оплаты большей части недвижимости, однако он берет кредит, а собственные средства инвестирует в инструменты с большей доходностью. Психолог рассказала россиянам о том, как побороть привычку заедать стресс

Если у инвестора мало познаний в фондовом рынке, то можно выбрать покупку ETF на индекс с определенным классом активов или передать денежные средства в управление, рекомендуют аналитики Сбербанка.

Независимый финансовый консультант Наталья Смирнова убеждена, что новичку с небольшим капиталом нет смысла доходить до отдельных акций и облигаций, а проще создать портфель из 3-4 биржевых фондов и не напрягаться. "Готовы к риску – выбирайте фонды акций. Не готовы – облигаций. Готовы, но не очень, — 50/50 фонды облигаций и акций", — добавляет она.

"Опять же – портфель формируется в соответствии с инвестиционным профилем. Быстрорастущие и дивидендные акции – это два разных вида. И оба они могут быть включены в портфель акций, если профиль рациональный или агрессивный. Облигации лучше выбирать не очень длинные, с дюрацией 2-3 года, иначе можно застрять в невыгодных ставках при пересмотре ключевой ставки", — говорит Савенкова из "Велес Академии".

"С валютой зависит от срока: если до цели осталось меньше 3 лет – лучше держать капитал в валюте цели, от 3 до 10 лет – до 50% в долларах, более 10 лет – до 80% в долларах США. Но тут стоит учитывать, что инвестирование в долларовые активы снижает доходность профиля как минимум на ступень: рациональные инвестиции в долларах принесут не 15, а 10%, агрессивные – не 25, а 15%", — добавляет она.