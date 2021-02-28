МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India возобновила регулярные рейсы между индийским Дели и Москвой, сообщает столичный аэропорт Шереметьево. С марта Кипр будет закрыт для российских туристов

"В субботу 27 февраля … авиакомпания Air India возобновила регулярные рейсы в Москву (аэропорт "Шереметьево") по маршруту Дели – Москва – Дели", — говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в воскресенье лайнер авиакомпании вылетел из Москвы в Дели в 19.17 мск.

По данным Шереметьево, рейсы на прилет будут выполняться один раз в неделю по субботам (прибытие в 22.35 мск, рейс AI 155), рейсы на вылет – по воскресеньям (в 18.50 мск, рейс AI 156) на современном авиалайнере Airbus A320neo. Пассажиры и самолеты авиакомпании обслуживаются в терминале D.

Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.