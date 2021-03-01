МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Люди, которые прямо сейчас делают неправильную ставку, исходя из неверных прогнозов, уже через полгода об этом сильно пожалеют. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на слова известного российского экономиста Михаила Делягина в YouTube-канале "Аврора".

По его мнению, в нынешних условиях ускоряющейся социально-экономической турбулентности, которая наблюдается в мире в целом и в России, в частности, именно в данный момент, пока всю планету ещё не накрыла глобальная депрессия, важно сделать правильный выбор в области инвестиций. Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

Делягин выразил уверенность в том, что примерно через полгода будут точно жалеть о своём выборе те, кто решил пойти за халявными деньгами на фондовый рынок и вложил свои сбережения в ценные бумаги не тех компаний. Для большинства людей этот шаг сродни походу в казино.

"Они не захотели просто оставить свои накопления на депозите в банках, которые стали размещать у себя деньги под очень низкий процент. Однако, в ситуации, когда грядёт настоящая финансовая буря, лучше бы они этого не делали и оставили бы свои кровные на счетах", — заметил экономист.

Он также добавил, что уже через несколько месяцев могут пожелать о своих решениях те, кто вложит свои деньги в валюты страны, которые готовятся к девальвации своих национальных денежных единиц. Поэтому, чтобы не корить себя за эти решения, лучше избегать валют добывающих и производственных гигантов. Для повышения привлекательности экспорт своей продукции или сырья они будут специально занижать курсы своих валют.

Помимо этого, Делягин отметил, что очень многие могут пожалеть о том, что они не вложились в недвижимость в каком-нибудь промышленном региональном центре, где всегда есть спрос на квартиры по крайней мере со стороны тех, кто трудится на всё ещё оставшихся в регионах предприятиях.

В целом же через полгода, по прогнозам экономиста, ситуация в стране будет только хуже. В этой связи всем людям, которые хотят спустя это время не превратиться в нищих, нужно уже сейчас очень крепко задуматься над формированием финансовой подушки безопасности.