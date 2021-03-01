МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Необходимости в продлении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России сейчас нет, однако отсутствие мер регулирования в будущем гарантировать невозможно — власти будут смотреть, как будет развиваться ситуация с ценами на те или иные продукты, заявил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Россия вошла в список "проблемных" стран по росту цен на продукты

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Впереди еще месяц действия (текущих соглашений — ред.), и в дальнейшем не хотелось бы сильно вмешиваться в рыночные отношения в этой отрасли и продлевать эти соглашения, или увеличивать количество товарных категорий, попадающих под них", — сказал Евтухов.

Он указал, что жесткое регулирование отрасли ломает логистику и цепочки поставок продукции. Это, в свою очередь, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе может привести к последствиям, которые еще необходимо оценивать с макроэкономической точки зрения. В Минэкономики заявили о контроле за ценами на продукты

"Я очень надеюсь, что правительству страны таких решений принимать не придется. Но, опять-таки, абсолютно гарантировать, что вообще никаких действий предприниматься не будет — сегодня тоже невозможно. Посмотрим, как будут развиваться события с точки зрения роста или снижения цен на те или иные продовольственные товары", — добавил он.

Евтухов отметил, что данные и Росстата, и Федеральной налоговой службы (ФНС) подтверждают стабилизацию цен на продукты, по которым заключены соглашения. "По сахару и маслу мы даже фиксируем среди тех 12 тысяч субъектов, что подписали соглашения, снижение цен ниже установленных. Поэтому, повторюсь, сомнительно чтобы была необходимость соглашения продлевать", — заключил замглавы Минпромторга.