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2021
https://1prime.ru/business/20210301/833139329.html
Малый и средний бизнес в России стал брать больше кредитов в 2020 году
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Кредитный портфель российских банков малому и среднему бизнесу вырос в прошлом году на 22,6% и на 1 января 2021 года составил 5,8 триллиона рублей, сообщил Банк России... ПРАЙМ, 01.03.2021
цб рф, кредит, малый бизнес, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Кредитный портфель российских банков малому и среднему бизнесу вырос в прошлом году на 22,6% и на 1 января 2021 года составил 5,8 триллиона рублей, сообщил Банк России.
Уточняется, что всего за прошлый год субъекты малого и среднего предпринимательства получили кредитов на 7,6 триллиона рублей, при этом в декабре объем выданных кредитов был максимальным за последние два года и составил 942 миллиарда рублей.
При этом доля просроченной задолженности по ссудам малому и среднему бизнесу снизилась за прошлый год до 11% с 11,9%.
Кроме того, средняя ставка по ссудам в рублях, по данным ЦБ, в декабре снизилась по сравнению с декабрем 2019 года: по кредитам сроком до года — до 8,1% годовых, по долгосрочным кредитам — до 7,62%.