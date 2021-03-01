МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Кредитный портфель российских банков малому и среднему бизнесу вырос в прошлом году на 22,6% и на 1 января 2021 года составил 5,8 триллиона рублей, сообщил Банк России. Центробанк оценил инфляционные ожидания россиян на год вперёд

Уточняется, что всего за прошлый год субъекты малого и среднего предпринимательства получили кредитов на 7,6 триллиона рублей, при этом в декабре объем выданных кредитов был максимальным за последние два года и составил 942 миллиарда рублей.

При этом доля просроченной задолженности по ссудам малому и среднему бизнесу снизилась за прошлый год до 11% с 11,9%.

Кроме того, средняя ставка по ссудам в рублях, по данным ЦБ, в декабре снизилась по сравнению с декабрем 2019 года: по кредитам сроком до года — до 8,1% годовых, по долгосрочным кредитам — до 7,62%.