МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные причины резкого ускорения прироста благосостояния миллиардеров из РФ кроются в повышении биржевой капитализации эмитентов с низкой ликвидностью или расчётной стоимости неторгуемых компаний, а также динамикой отдельных высоколиквидных бумаг, при этом весомый вклад здесь внесли "акции стоимости" из металлургического сектора, прокомментировал РИА Новости аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Александр Осин. Американский миллиардер дал советы инвесторам

Совокупное состояние богатейших россиян в январе-феврале выросло на 18,291 миллиарда долларов, подсчитало агентство на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). При этом в январе показатель вырос лишь на 1,37 миллиарда. То есть, темпы роста подскочили в феврале более чем в 12 раз относительно январских.

Значения рейтинга BBI рассчитываются на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Самый значительный рост богатства с начала года был зафиксирован у гендиректора и совладельца УГМК (Уральской горно-металлургической компании) Андрея Козицына — на 2,07 миллиарда долларов, до 6,29 миллиарда, за ним следует имя основателя УГМК Искандера Махмудова, чье состояние увеличилось на 2,01 миллиарда — до 9,86 миллиарда долларов, отметил эксперт.

Поскольку акции УГМК не торгуются на бирже, оценки, вероятно, сделаны на основании расчетной капитализации УГМК, а они, в свою очередь, могут быть зависимы от динамики сравнительно низколиквидных бумаг российского рынка со схожей расчетной капитализацией, которые в данном случае, в соответствии с имеющейся практикой, принимаются в качестве аналогов, рассуждает Осин. Forbes назвал 20 богатейших self-made-женщин России

"Расчетная капитализация УГМК, таким образом, отразила активный рост отдельных торгуемых на Мосбирже низколиквидных бумаг в феврале, отмеченный на фоне повышения индекса Мосбиржи средней и малой капитализации на 2% против его нулевого январского изменения. Её рост также является вероятным следствием повышения отраслевых и корпоративных прогнозов и улучшения финансово–операционной статистики компаний горно-металлургического сектора в начале года", — говорит эксперт.

Но статистика самых богатых участников рейтинга BBI отразила и улучшение динамики "широкого" российского рынка в феврале по сравнению с январем, поскольку прирост индекса Мосбиржи в феврале составил также 2% против нулевого изменения в январе, и динамику цен отдельных наиболее ликвидных компаний, рассуждает Осин. И здесь тоже отличились металлурги. "К примеру, акции "Северстали" (Алексея Мордашова) и НЛМК (Владимира Лисина) в феврале выросли на 6,4% и 5,5% против снижения на 5% и 0,7% в январе", — заключает он.