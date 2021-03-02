МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Больше половины российских компаний в период пандемии коронавируса столкнулись с нехваткой сотрудников, при этом более всего это было заметно в промышленности, строительстве и транспортном секторе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские компании планируют внедрить гибридный формат работы

Сервис провел исследование и выяснил, с нехваткой каких сотрудников чаще всего сталкивались российские компании за последние 12 месяцев с начала пандемии коронавируса. В исследовании в феврале приняли участие более 1 тысячи респондентов, представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов из всех регионов России.

"Больше половины (63%) работодателей сталкивались с нехваткой кадров за прошедший год. Чаще всего недостаток сотрудников замечали компании из сфер производства и промышленности (27% от числа компаний, которые столкнулись с нехваткой кадров), строительства (19%) и транспорта (16%)", — отмечают авторы исследования.

При этом из тех, кто столкнулся с нехваткой кадров, большинство компаний (61%) сообщили о недостатке линейного персонала. Еще 30% работодателей долго искали менеджмент среднего звена, 7% почувствовали нехватку сезонных работников, а 2% — высшего менеджмента.

"Каждая пятая компания до коронавирусных ограничений нанимала персонал из других городов России. Еще 17% работодателей отметили, что нанимали сотрудников в других городах и странах, а 8% предпочитали работать только с мигрантами, 55% представителей бизнеса указали, что трудоустраивали в компании только местных жителей", — также рассказали в "Работа.ру".

Более половины компаний (53%) и до коронавирусных ограничений нанимали только сотрудников из России. При этом, у каждого пятого работодателя были трудоустроены жители Украины, 15% участников исследования отметили, что охотно нанимали работников из Белоруссии, 12% — из Казахстана, а 11% — из Узбекистана. Менее 10% российских компаний трудоустраивали выходцев из Таджикистана (9%), Киргизии (6%), Армении (5%) и Молдавии (2%).