МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Пандемия привела к снижению доходов россиян. И это обстоятельство, безусловно, скажется на выборе подарков к 8 марта. Россияне будут выбирать более полезные и долговечные подарки. При этом эксперты фиксируют рост цен на категории товаров, которыми традиционно поздравляют женщин. Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

К 8 марта стоит ожидать подорожания цветов. Каждый год они становятся дороже в среднем на 20%, а в этом году ожидается, что сложности с импортом цветов из Беларуси повлекут за собой увеличение их стоимости еще на 15-20%, то есть на почти рекордные 35-40%, предполагают эксперты.

Также ожидается традиционное подорожание товаров для красоты и здоровья перед праздником. Продавцы прибегают к различным уловкам для повышения продаж, в том числе, предлагая столь удобные для подарка наборы косметических средств, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

Помимо этого, в преддверии праздника увеличивается спрос и на любимые женщинами напитки – игристые вина, ликеры. Это также будет способствовать росту цен на эти товары.

В прошлом году, согласно статистике по магазинам на базе Ecwid, лидером роста цен перед 8 марта стал сегмент одежды и обуви – за неделю до праздника продажи выросли на 130% по сравнению с непраздничной неделей.

В целом, для того, чтобы избежать лишних затрат, эксперт порекомендовал подарить сертификат, который человек сможет потратить по своему усмотрению. Рост цен на еду в России оказался рекордным

Еще один способ сэкономить – это покупать подарки сразу после 8 марта. В эти дни цены, как и спрос, резко снижаются, а получить подарок через пару дней после праздника также приятно, считает Тарасов.