МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Аллергия на традиционные весенние декоративные цветы у женщин встречается достаточно редко, с осторожностью надо относиться к мимозе, в подарок на 8 марта лучше выбирать цветы без запаха, они, как правило, безопасны, считают опрошенные РИА Новости врачи. Эксперт рассказал, как сэкономить на подарках к 8 марта

"Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 марта, относительно редко вызывают аллергические реакции. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе и как аллерген они достаточно слабые", — рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что из традиционных цветов, которые дарят весной, возможна аллергия на мимозу, так как она ветроопыляемая, ее пыльца долго плавает в воздухе, поэтому с ней нужно быть осторожнее.

С ним согласен и доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он подчеркнул, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы, они наиболее безопасны.

Эксперты отметили, что женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают подарка от мужчины, следует заранее предупредить об аллергии, чтобы радостное событие не превратилось в неприятность.

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