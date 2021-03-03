МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ростуризм по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко разработает стандарты для оказания гостиничных услуг в России по системе "все включено" (all inclusive), пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на представителя вице-премьера.

Как отмечает издание, сейчас в России по этой системе работают 10-15% отелей на черноморских курортах, и нововведение вряд ли радикально увеличит долю. По оценкам экспертов, в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100-150 номеров.

В Ростуризме газете подтвердили, что работа над стандартами для all inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом — нет. Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено". Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин в свою очередь подтвердил, что туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, выбирая российский вариант all inclusive. При этом переход к системе "все включено" повышает стоимость размещения на 20–25%, добавляет Ромашкин. "В Турции есть четкая градация формата по типам обслуживания… Размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую загрузку, а отели зарабатывают в первую очередь на размещении", — рассуждает он.

Добавляется, что разработка новых стандартов — не единственное поручение вице-премьера Чернышенко. Ростуризм должен также проработать вопрос о введении моратория на банкротства туроператоров и агентов. Это необходимо для защиты интересов потребителей: из-за остановки международного туризма в период пандемии у участников рынка остались нереализованные обязательства перед туристами. Срок обязательств бизнеса по ним был отсрочен. В конце 2020 года сохранявшийся объем долга в Ростуризме оценивали в 16 миллиардов рублей. Covindex снизился третью неделю подряд

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, сомневается, что мораторий на банкротство туроператоров защитит клиентов: "Есть институт страхования ответственности оператора перед клиентами, есть фонды персональной ответственности, есть общий порядок возмещения части стоимости отмененного тура". По мнению эксперта, такой шаг, напротив, может навредить бизнесу. "Банки вряд ли оценят мораторий для туроператоров по достоинству, поэтому доля одобренных заявок на кредиты турбизнесу резко сократится и увеличится стоимость обслуживания новых займов", — поясняет Федюкин.