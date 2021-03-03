МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2020 года получил 1,086 миллиарда долларов чистой прибыли по МСФО, что более чем в 2,2 раза превышает аналогичный показатель 2019 года, говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль за период выросла на 83% — до 1,072 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA выросла 57%, до 1,686 миллиарда долларов, благодаря росту производства, увеличению цен на металлы и низким затратам. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 59% по сравнению с 48% в 2019 году. Polymetal нарастил запасы своих месторождений в 2020 году

Выручка Polymetal выросла на 28%, до 2,865 миллиарда долларов. Средняя цена реализации золота выросла на 27% — до 1797 долларов за унцию, серебра — на 27%, до 20,9 доллара за унцию. Объем продаж золота составил 1,392 миллиона унций (+2%), серебра — 19,3 миллиона унций (-13%).

Polymetal Int зарегистрирована на о. Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% — до 1,402 миллиона унций (43,6 тонн), серебра — снизила на 13%, до 18,8 миллиона унций (584,7 тонны).

Polymetal сгенерировал свободный денежный поток в 610 миллионов долларов (256 миллионов в 2019 году) за счет притока 1,192 миллиарда (+71%) чистых денежных средств от операционной деятельности. Capex вырос на 34%, до 583 миллионов долларов.

Чистый долг компании на конец 2020 года снизился на 9%, до 1,351 миллиарда долларов, а соотношение к скорректированной EBITDA составило 0,8x (1,38x в 2019 году), что ниже целевого уровня в 1,5x. Объем денежных средств и их эквивалентов на счетах компании по итогам 2020 года вырос на 53% до 386 миллионов долларов. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

Себестоимость производства (ТСС) в 2020 году составила 638 долларов на унцию против 655 долларов годом ранее. Совокупные затраты (AISC) также практически не изменились за год, и составили 874 долларов за унцию против 866 долларов, оставаясь в рамках прогноза 850-900 долларов на унцию золотого эквивалента за счет увеличения объемов вскрышных работ и обновления парка горной техники на фоне высоких цен на металлы.

Polymetal подтверждает производственный план на 2021 год в 1,5-1,6 миллиона унций золотого эквивалента. Ожидается, что затраты TCC за год составят 700-750 долларов на унцию, а совокупные издержки (AISC) — 925-975 долларов на унцию золотого эквивалента.

Polymetal Int зарегистрирована на о. Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2020 году компания увеличила производство золота на 6% — до 1,402 миллиона унций (43,6 тонн), серебра — снизила на 13%, до 18,8 миллиона унций (584,7 тонны).