МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских городов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Газета "Известия" в среду со ссылкой на систему бронирования билетов перевозчика сообщила, что "Аэрофлот" в этом году прекратит полеты в 26 российских городов. "Аэрофлот" опроверг введение билетов на негарантированные перелеты

"Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьёзно", — сказали в пресс-службе.

Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов ранее сообщил журналистам, что присутствие авиакомпании "Аэрофлот" на внутрироссийских рейсах сокращается, в том числе, из-за передачи их "Победе" и "России" в рамках новой стратегии развития группы.