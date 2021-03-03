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"Аэрофлот" опроверг сообщения о прекращении полётов в 26 городов России
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Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских городов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе компании. Газета "Известия" в среду со... ПРАЙМ, 03.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских городов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Газета "Известия" в среду со ссылкой на систему бронирования билетов перевозчика сообщила, что "Аэрофлот" в этом году прекратит полеты в 26 российских городов.
"Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьёзно", — сказали в пресс-службе.
Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов ранее сообщил журналистам, что присутствие авиакомпании "Аэрофлот" на внутрироссийских рейсах сокращается, в том числе, из-за передачи их "Победе" и "России" в рамках новой стратегии развития группы.