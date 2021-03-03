МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price может разместить глобальные депозитарные расписки в рамках первичного публичного размещения (IPO) по цене 9,75 доллара за ГДР, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Данная цена соответствует верхней границе первоначального диапазона 8,75-9,75 доллара за ГДР.

Заявки инвесторов в рамках IPO компания собирает 1-4 марта, окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта. Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

Компания планирует разместить до 170 миллионов ГДР до исполнения опциона доразмещения, что исходя из первоначального диапазона предложения предполагало приблизительный размер размещения от 1,5 до 1,7 миллиарда долларов. Некоторые из продающих акционеров намерены предоставить опцион доразмещения в объеме до 15% от общего количества продаваемых ГДР.

Катарский суверенный фонд QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG планируют приобрести ГДР компании по цене размещения суммарно на 475 миллионов долларов.

Fix Price 15 февраля объявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и о намерении получить вторичный листинг на Московской бирже. Последняя 20 февраля сообщила о допуске GDR сети магазинов к торгам. Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".