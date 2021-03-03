МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" ожидает открытия всех международных направлений к августу-сентябрю, сообщил журналистам совладелец аэропорта Виталий Ванцев.

Отвечая на вопрос, когда аэропорт ожидает восстановления пассажиропотока, Ванцев сказал: "С открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю". Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.