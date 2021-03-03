МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Почта России" и "AliExpress Россия" подписали соглашение о стратегическом партнерстве в развитии совместной системы логистики, в рамках которого российским продавцам на маркетплейсе будут предоставлены услуги фулфилмента (полного комплекса доставки заказа) и будут открыты новые пункты выдачи заказов, постаматы и отделения под объединенным брендом, сообщает российский сегмент онлайн-площадки AliExpress.

"Почта России" и "AliExpress Россия" подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах. Партнеры предложат продавцам "AliExpress России" фулфилмент-сервис в сети логистических центров по всей стране, на которых "Почта" будет хранить товары и комплектовать заказы с AliExpress", — говорится в сообщении. Valio начал маркировать молочную продукцию

Также компании планируют открыть под объединенным брендом более 10 тысяч новых постаматов и пунктов выдачи по всей России, помимо этого на базе новых и действующих отделений "Почты России" откроются пункты выдачи заказов под брендом AliExpress.

Продавцы на "AliExpress России", как сообщает компания, получат возможность пользоваться услугами фулфилмента на базе логистического почтового центра "Почты России" в Новосибирской области до конца месяца, а во втором квартале года, после выхода на проектную мощность, "Почта России" сможет собирать и отправлять покупателям до 25 тысяч заказов в сутки. Далее, по итогам пилотного проекта, компании планируют масштабирование и запуск сети фулфилмент-центров по всей стране. Kaspersky обнаружил новый опасный вирус-шифровальщик

"AliExpress Россия" в связи с эти отмечает, что "Почта России" обрабатывает более 80% зарубежных заказов маркетплейса, при этом для "Почты" посылки AliExpress составляют более 40% от общего числа международных доставок.

"Благодаря партнерству мы сможем значительно улучшить результаты "последней мили" и предложить покупателям как можно более удобный способ получить свой товар", — приводятся слова гендиректора компании "AliExpress Россия" Дмитрия Сергеева.