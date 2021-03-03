МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Ангола, Джибути и Республика Конго зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", таким образом, ее зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек", — отметили в фонде.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Россия нашла способ заполнить китайский рынок газа

"Вакцинация является главным условием для преодоления пандемии. Регистрация "Спутник V" в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру. Диверсификация национальных портфелей препаратов против коронавируса благодаря регистрации вакцины "Спутник V" — важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.