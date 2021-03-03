МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на сахар в ЕАЭС в январе 2021 года были выше на 56,9% относительно января 2020 года, также сильно подорожал картофель — на 33,5%, сообщила в Facebook помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Если же сравнить цены в январе этого года с январем 2020 года, то в целом по Союзу больше всего подорожали сахар (на 56,9%), картофель (на 33,5%) и подсолнечное масло (на 29,5%), в то время как цены на алкоголь, молоко и соль серьезно не изменились – рост на 3,8%, 4% и 4,2%", — сообщила она.

Малкина также дала прогноз развития экономической ситуации в странах союза в 2021 году.

"По оценке департамента макроэкономической политики комиссии, в первом квартале 2021 года восстановление деловой активности будет наблюдаться в Казахстане и в России; в Беларуси и Кыргызстане ожидается ее стабилизация. Дальнейшее падение деловой активности ожидается в Армении", — уточнила она.