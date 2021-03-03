МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Продажа водки населению России в 2020 году выросла по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, россияне покупали больше вина, шампанского и пива, однако потребление коньяка снизилось, говорится в докладе Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, самая дешевая - в Удмуртии

Продажи водки в прошлом году увеличилась на 1,9% по сравнению с 2019 годом и составили 84,8 млн декалитров. Продажи винодельческой продукции (кроме игристых и шампанских вин) уменьшились на 5,8%, до 88,8 млн декалитров, однако реализация вина выросла на 3%, до 55 млн декалитров.

В свою очередь, продажи игристых и шампанских вин повысились в 2020 году на 4,1% и составили 17,8 млн декалитров.

Продажа пива выросла на 4,2%, до 752,1 миллиона декалитров, реализация коньяка уменьшилась на 1,7%, до 11,8 млн декалитров. Уточняется, что декалитр равен 10 литрам.

Для сравнения, продажи водки и ликероводочных изделий в 2019 году снизились по сравнению с предыдущим годом на 0,1%, пива — на 1,5%, винодельческой продукции — на 1,2%.

При этом реализация населению вина тогда выросла на 2,3% по сравнению с 2018 годом, игристых и шампанских вин — на 1,2%, коньяка — на 4,3%.

Ранее сообщалось, что водка менее доходна для бюджета страны, чем автомобиль.